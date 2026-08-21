Amped Finance מחיר היום

מחיר Amped Finance (AMPED) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMPED ל USD הוא $ 0 לכל AMPED.

Amped Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,341.4, עם היצע במחזור של 26.86M AMPED. ב‑24 השעות האחרונות, AMPED סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04234274, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AMPED נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 42.45.

Amped Finance (AMPED) מידע שוק

שווי שוק $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K נפח (24 שעות) $ 42.45$ 42.45 $ 42.45 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.22K$ 42.22K $ 42.22K אספקת מחזור 26.86M 26.86M 26.86M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Amped Finance הוא $ 11.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 42.45. ההיצע במחזור של AMPED הוא 26.86M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.22K.