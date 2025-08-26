עוד על STAPT

Amnis Staked Aptos Coin סֵמֶל

Amnis Staked Aptos Coin מחיר (STAPT)

לא רשום

1 STAPT ל USDמחיר חי:

$4.93$4.93
-8.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:55:13 (UTC+8)

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.66%

-8.53%

-7.84%

-7.84%

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) המחיר בזמן אמת של הוא $4.92. במהלך 24 השעות האחרונות, STAPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.93 לבין שיא של $ 5.38, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STAPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.103468.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STAPT השתנה ב -1.66% במהלך השעה האחרונה, -8.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Amnis Staked Aptos Coin הוא $ 9.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAPT הוא 2.02M, עם היצע כולל של 2016038.3. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.94M.

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Amnis Staked Aptos Coinל USDהיה $ -0.458837771084507.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmnis Staked Aptos Coin ל USDהיה . $ -0.5620991760.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmnis Staked Aptos Coin ל USDהיה $ -0.4880841720.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Amnis Staked Aptos Coinל USDהיה $ -1.277652056462405.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.458837771084507-8.53%
30 ימים$ -0.5620991760-11.42%
60 ימים$ -0.4880841720-9.92%
90 ימים$ -1.277652056462405-20.61%

מה זהAmnis Staked Aptos Coin (STAPT)

stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Amnis Staked Aptos Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Amnis Staked Aptos Coin.

בדוק את Amnis Staked Aptos Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

STAPT למטבעות מקומיים

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STAPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)

כמה שווה Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) היום?
החי STAPTהמחיר ב USD הוא 4.92 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STAPT ל USD?
המחיר הנוכחי של STAPT ל USD הוא $ 4.92. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Amnis Staked Aptos Coin?
שווי השוק של STAPT הוא $ 9.94M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STAPT?
ההיצע במחזור של STAPT הוא 2.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STAPT?
‏‏STAPT השיג מחיר שיא (ATH) של 19.62 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STAPT?
STAPT ‏‏רשם מחירATL של 0.103468 USD.
מהו נפח המסחר של STAPT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STAPT הוא -- USD.
האם STAPT יעלה השנה?
STAPT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STAPT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:55:13 (UTC+8)

כתב ויתור

