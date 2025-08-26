Amnis Staked Aptos Coin מחיר (STAPT)
-1.66%
-8.53%
-7.84%
-7.84%
Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) המחיר בזמן אמת של הוא $4.92. במהלך 24 השעות האחרונות, STAPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.93 לבין שיא של $ 5.38, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STAPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.103468.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, STAPT השתנה ב -1.66% במהלך השעה האחרונה, -8.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Amnis Staked Aptos Coin הוא $ 9.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAPT הוא 2.02M, עם היצע כולל של 2016038.3. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.94M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Amnis Staked Aptos Coinל USDהיה $ -0.458837771084507.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmnis Staked Aptos Coin ל USDהיה . $ -0.5620991760.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmnis Staked Aptos Coin ל USDהיה $ -0.4880841720.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Amnis Staked Aptos Coinל USDהיה $ -1.277652056462405.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.458837771084507
|-8.53%
|30 ימים
|$ -0.5620991760
|-11.42%
|60 ימים
|$ -0.4880841720
|-9.92%
|90 ימים
|$ -1.277652056462405
|-20.61%
stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.
