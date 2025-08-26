Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 4.93 גבוה 24 שעות $ 5.38 שיא כל הזמנים $ 19.62 המחיר הנמוך ביותר $ 0.103468 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.66% שינוי מחיר (1D) -8.53% שינוי מחיר (7D) -7.84%

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) המחיר בזמן אמת של הוא $4.92. במהלך 24 השעות האחרונות, STAPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.93 לבין שיא של $ 5.38, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STAPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.103468.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STAPT השתנה ב -1.66% במהלך השעה האחרונה, -8.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) מידע שוק

שווי שוק $ 9.94M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.94M אספקת מחזור 2.02M אספקה כוללת 2,016,038.3

שווי השוק הנוכחי של Amnis Staked Aptos Coin הוא $ 9.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAPT הוא 2.02M, עם היצע כולל של 2016038.3. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.94M.