עוד על AMAI

AMAI מידע על מחיר

AMAI מסמך לבן

AMAI אתר רשמי

AMAI טוקניומיקה

AMAI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Amino AI סֵמֶל

Amino AI מחיר (AMAI)

לא רשום

1 AMAI ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Amino AI (AMAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:18:20 (UTC+8)

Amino AI (AMAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.92%

+6.92%

Amino AI (AMAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AMAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Amino AI (AMAI) מידע שוק

$ 6.82K
$ 6.82K$ 6.82K

--
----

$ 6.82K
$ 6.82K$ 6.82K

996.09M
996.09M 996.09M

996,085,293.2
996,085,293.2 996,085,293.2

שווי השוק הנוכחי של Amino AI הוא $ 6.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMAI הוא 996.09M, עם היצע כולל של 996085293.2. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.82K.

Amino AI (AMAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Amino AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmino AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmino AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Amino AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+4.89%
60 ימים$ 0+39.38%
90 ימים$ 0--

מה זהAmino AI (AMAI)

Amino AI provides an interactive 3D tool for visualizing, analyzing, and understanding protein structures. Designed for students, researchers, and professionals, it simplifies complex molecular exploration by integrating AI-driven insights and predictive modeling. The platform allows users to manipulate and study proteins in real time, offering a dynamic and accessible alternative to traditional static models. As a web-based solution, it eliminates the need for specialized software, making protein research more efficient and widely available. Our goal is to bridge the gap between AI and molecular science, fostering deeper insights and accelerating discoveries in biotechnology and medicine.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Amino AI (AMAI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Amino AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Amino AI (AMAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Amino AI (AMAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Amino AI.

בדוק את Amino AI תחזית המחיר עכשיו‏!

AMAI למטבעות מקומיים

Amino AI (AMAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Amino AI (AMAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AMAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Amino AI (AMAI)

כמה שווה Amino AI (AMAI) היום?
החי AMAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AMAI ל USD?
המחיר הנוכחי של AMAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Amino AI?
שווי השוק של AMAI הוא $ 6.82K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AMAI?
ההיצע במחזור של AMAI הוא 996.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AMAI?
‏‏AMAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AMAI?
AMAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AMAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AMAI הוא -- USD.
האם AMAI יעלה השנה?
AMAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AMAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:18:20 (UTC+8)

Amino AI (AMAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.