American Pepe מחיר היום

מחיר American Pepe (USPEPE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USPEPE ל USD הוא $ 0 לכל USPEPE.

American Pepe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,316, עם היצע במחזור של 420.69T USPEPE. ב‑24 השעות האחרונות, USPEPE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, USPEPE נע ב -0.32% בשעה האחרונה ו +20.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

American Pepe (USPEPE) מידע שוק

שווי שוק $ 48.32K$ 48.32K $ 48.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.32K$ 48.32K $ 48.32K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של American Pepe הוא $ 48.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USPEPE הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.32K.