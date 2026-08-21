American Oil Reserve מחיר היום

מחיר American Oil Reserve (AOR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AOR ל USD הוא $ 0 לכל AOR.

American Oil Reserve כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,066, עם היצע במחזור של 999.98M AOR. ב‑24 השעות האחרונות, AOR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00835647, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AOR נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -1.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

American Oil Reserve (AOR) מידע שוק

שווי שוק $ 48.07K$ 48.07K $ 48.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.07K$ 48.07K $ 48.07K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,984,582.149581 999,984,582.149581 999,984,582.149581

שווי השוק הנוכחי של American Oil Reserve הוא $ 48.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AOR הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999984582.149581. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.07K.