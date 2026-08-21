American Coin מחיר היום

מחיר American Coin (USA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USA ל USD הוא $ 0 לכל USA.

American Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,835,940, עם היצע במחזור של 11.63T USA. ב‑24 השעות האחרונות, USA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, USA נע ב -0.30% בשעה האחרונה ו +10.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

American Coin (USA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M אספקת מחזור 11.63T 11.63T 11.63T אספקה כוללת 11,626,586,600,987.63 11,626,586,600,987.63 11,626,586,600,987.63

שווי השוק הנוכחי של American Coin הוא $ 1.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USA הוא 11.63T, עם היצע כולל של 11626586600987.63. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.84M.