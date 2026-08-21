American AI Fund מחיר היום

מחיר American AI Fund (AAIF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 37.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AAIF ל USD הוא $ 0 לכל AAIF.

American AI Fund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,146, עם היצע במחזור של 999.96M AAIF. ב‑24 השעות האחרונות, AAIF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02111344, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AAIF נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +112.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

American AI Fund (AAIF) מידע שוק

שווי שוק $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,961,017.531935 999,961,017.531935 999,961,017.531935

שווי השוק הנוכחי של American AI Fund הוא $ 32.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AAIF הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999961017.531935. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.15K.