America250 מחיר היום

מחיר America250 (USA250) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USA250 ל USD הוא $ 0 לכל USA250.

America250 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 68,933, עם היצע במחזור של 999.96M USA250. ב‑24 השעות האחרונות, USA250 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00121305, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, USA250 נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +10.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

America250 (USA250) מידע שוק

שווי שוק $ 68.93K$ 68.93K $ 68.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.93K$ 68.93K $ 68.93K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,960,776.899505 999,960,776.899505 999,960,776.899505

שווי השוק הנוכחי של America250 הוא $ 68.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USA250 הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999960776.899505. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.93K.