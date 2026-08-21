America1776 מחיר היום

מחיר America1776 (AMERICA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMERICA ל USD הוא $ 0 לכל AMERICA.

America1776 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,523.06, עם היצע במחזור של 177.60M AMERICA. ב‑24 השעות האחרונות, AMERICA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00612601, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AMERICA נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

America1776 (AMERICA) מידע שוק

שווי שוק $ 16.52K$ 16.52K $ 16.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.52K$ 16.52K $ 16.52K אספקת מחזור 177.60M 177.60M 177.60M אספקה כוללת 177,600,000.0 177,600,000.0 177,600,000.0

שווי השוק הנוכחי של America1776 הוא $ 16.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMERICA הוא 177.60M, עם היצע כולל של 177600000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.52K.