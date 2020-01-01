America (AMERICA) טוקנומיקה
AmericaCoin is a blockchain-based cryptocurrency project designed to create a decentralized digital currency that reflects the values and principles of American innovation, financial freedom, and economic growth. The project aims to bridge the gap between traditional finance and the future of digital currencies by offering secure, transparent, and scalable solutions for individuals, businesses, and organizations.
The primary focus of AmericaCoin is to provide a stable and user-friendly platform for conducting peer-to-peer transactions, enabling economic freedom without the constraints of centralized banking systems. The platform also seeks to foster a vibrant community by creating real-world use cases for the token, supporting a sustainable and growing ecosystem.
With a focus on security, low transaction fees, and ease of integration into existing financial infrastructure, AmericaCoin strives to be a leading digital asset that empowers users while contributing to the ongoing adoption of blockchain technology.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור America (AMERICA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
America (AMERICA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של America (AMERICA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של AMERICA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות AMERICAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את AMERICAטוקניומיקה, חקרו אתAMERICAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
