America Party מחיר היום

מחיר America Party (AP) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AP ל USD הוא -- לכל AP.

America Party כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 605,496, עם היצע במחזור של 1.00B AP. ב‑24 השעות האחרונות, AP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04097033, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AP נע ב +1.40% בשעה האחרונה ו -6.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

America Party (AP) מידע שוק

שווי שוק $ 605.50K$ 605.50K $ 605.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 605.50K$ 605.50K $ 605.50K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של America Party הוא $ 605.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 605.50K.