America Pac (PAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03728808 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +1.78% שינוי מחיר (7D) -8.99%

America Pac (PAC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03728808, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +1.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

America Pac (PAC) מידע שוק

שווי שוק $ 156.02K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 156.02K אספקת מחזור 425.87M אספקה כוללת 425,873,799.45302796

שווי השוק הנוכחי של America Pac הוא $ 156.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAC הוא 425.87M, עם היצע כולל של 425873799.45302796. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 156.02K.