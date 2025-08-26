עוד על PAC

America Pac סֵמֶל

America Pac מחיר (PAC)

1 PAC ל USD מחיר חי:

$0.00036636
+1.70% 1D
+1.70%1D
America Pac (PAC) טבלת מחירים חיה
America Pac (PAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.03728808
$ 0.03728808$ 0.03728808

+1.78%

-8.99%

-8.99%

America Pac (PAC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03728808, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +1.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

America Pac (PAC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של America Pac הוא $ 156.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAC הוא 425.87M, עם היצע כולל של 425873799.45302796. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 156.02K.

America Pac (PAC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של America Pacל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmerica Pac ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmerica Pac ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של America Pacל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.78%
30 ימים$ 0-8.58%
60 ימים$ 0+86.06%
90 ימים$ 0--

מה זהAmerica Pac (PAC)

America Pac is a meme token launched on Ethereum inspired by the Political SuperPac created and supported by Elon Musk. The America Pac foundation was created by tech billionaires to help get Donald J. Trump elected as the 2024 President. Now, the MAGA community has taken over $PAC to help drive the America Pac movement in the upcoming 2024 election. Elon has shown strong support of America Pac on X and we expect that to amplify in the coming days/weeks ahead of the election.

America Pac (PAC) משאב

האתר הרשמי

America Pacתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה America Pac (PAC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות America Pac (PAC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור America Pac.

בדוק את America Pac תחזית המחיר עכשיו‏!

PAC למטבעות מקומיים

America Pac (PAC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של America Pac (PAC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על America Pac (PAC)

כמה שווה America Pac (PAC) היום?
החי PACהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PAC ל USD?
המחיר הנוכחי של PAC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של America Pac?
שווי השוק של PAC הוא $ 156.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PAC?
ההיצע במחזור של PAC הוא 425.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAC?
‏‏PAC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03728808 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAC?
PAC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PAC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAC הוא -- USD.
האם PAC יעלה השנה?
PAC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.