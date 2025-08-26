עוד על AIB

AMERICA IS BACK סֵמֶל

AMERICA IS BACK מחיר (AIB)

לא רשום

1 AIB ל USDמחיר חי:

--
----
-11.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
AMERICA IS BACK (AIB) טבלת מחירים חיה
AMERICA IS BACK (AIB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

-11.64%

-2.16%

-2.16%

AMERICA IS BACK (AIB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AIB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIB השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -11.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AMERICA IS BACK (AIB) מידע שוק

$ 65.33K
$ 65.33K$ 65.33K

--
----

$ 65.33K
$ 65.33K$ 65.33K

998.61M
998.61M 998.61M

998,609,042.307157
998,609,042.307157 998,609,042.307157

שווי השוק הנוכחי של AMERICA IS BACK הוא $ 65.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIB הוא 998.61M, עם היצע כולל של 998609042.307157. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.33K.

AMERICA IS BACK (AIB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AMERICA IS BACKל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAMERICA IS BACK ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAMERICA IS BACK ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AMERICA IS BACKל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.64%
30 ימים$ 0-14.38%
60 ימים$ 0-10.31%
90 ימים$ 0--

מה זהAMERICA IS BACK (AIB)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

AMERICA IS BACK (AIB) משאב

האתר הרשמי

AMERICA IS BACKתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AMERICA IS BACK (AIB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AMERICA IS BACK (AIB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AMERICA IS BACK.

בדוק את AMERICA IS BACK תחזית המחיר עכשיו‏!

AIB למטבעות מקומיים

AMERICA IS BACK (AIB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AMERICA IS BACK (AIB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AMERICA IS BACK (AIB)

כמה שווה AMERICA IS BACK (AIB) היום?
החי AIBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIB ל USD?
המחיר הנוכחי של AIB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AMERICA IS BACK?
שווי השוק של AIB הוא $ 65.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIB?
ההיצע במחזור של AIB הוא 998.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIB?
‏‏AIB השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIB?
AIB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AIB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIB הוא -- USD.
האם AIB יעלה השנה?
AIB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.