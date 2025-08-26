America (AMERICA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00706622$ 0.00706622 $ 0.00706622 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.64% שינוי מחיר (7D) +5.49% שינוי מחיר (7D) +5.49%

America (AMERICA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AMERICA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMERICAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00706622, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMERICA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

America (AMERICA) מידע שוק

שווי שוק $ 34.29K$ 34.29K $ 34.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.29K$ 34.29K $ 34.29K אספקת מחזור 999.80M 999.80M 999.80M אספקה כוללת 999,802,512.012133 999,802,512.012133 999,802,512.012133

שווי השוק הנוכחי של America הוא $ 34.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMERICA הוא 999.80M, עם היצע כולל של 999802512.012133. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.29K.