Ameliajak מחיר היום

מחיר Ameliajak (AMELIAJAK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMELIAJAK ל USD הוא $ 0 לכל AMELIAJAK.

Ameliajak כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,972.84, עם היצע במחזור של 999.92M AMELIAJAK. ב‑24 השעות האחרונות, AMELIAJAK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AMELIAJAK נע ב -0.62% בשעה האחרונה ו +23.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ameliajak (AMELIAJAK) מידע שוק

שווי שוק $ 12.97K$ 12.97K $ 12.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.97K$ 12.97K $ 12.97K אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,920,456.136264 999,920,456.136264 999,920,456.136264

שווי השוק הנוכחי של Ameliajak הוא $ 12.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMELIAJAK הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999920456.136264. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.97K.