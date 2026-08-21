Amelia the Patriot מחיר היום

מחיר Amelia the Patriot (AMELIA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMELIA ל USD הוא $ 0 לכל AMELIA.

Amelia the Patriot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,118, עם היצע במחזור של 996.62M AMELIA. ב‑24 השעות האחרונות, AMELIA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00186769, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AMELIA נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו +12.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Amelia the Patriot (AMELIA) מידע שוק

שווי שוק $ 24.12K$ 24.12K $ 24.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.12K$ 24.12K $ 24.12K אספקת מחזור 996.62M 996.62M 996.62M אספקה כוללת 996,619,664.265303 996,619,664.265303 996,619,664.265303

שווי השוק הנוכחי של Amelia the Patriot הוא $ 24.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMELIA הוא 996.62M, עם היצע כולל של 996619664.265303. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.12K.