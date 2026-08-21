Ambire Wallet מחיר היום

מחיר Ambire Wallet (WALLET) בזמן אמת היום הוא $ 0.015324, עם שינוי של 2.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WALLET ל USD הוא $ 0.015324 לכל WALLET.

Ambire Wallet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,091,274, עם היצע במחזור של 723.78M WALLET. ב‑24 השעות האחרונות, WALLET סחר בין $ 0.01493674 (נמוך) ל $ 0.01535119 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 15.23, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00329061.

ביצועים לטווח קצר, WALLET נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +16.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 147.62K.

Ambire Wallet (WALLET) מידע שוק

שווי שוק $ 11.09M$ 11.09M $ 11.09M נפח (24 שעות) $ 147.62K$ 147.62K $ 147.62K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.30M$ 11.30M $ 11.30M אספקת מחזור 723.78M 723.78M 723.78M אספקה כוללת 737,424,925.3835437 737,424,925.3835437 737,424,925.3835437

שווי השוק הנוכחי של Ambire Wallet הוא $ 11.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 147.62K. ההיצע במחזור של WALLET הוא 723.78M, עם היצע כולל של 737424925.3835437. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.30M.