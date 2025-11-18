Amber xStock מחיר היום

מחיר Amber xStock (AMBRX) בזמן אמת היום הוא $ 1.011, עם שינוי של 50.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMBRX ל USD הוא $ 1.011 לכל AMBRX.

Amber xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 147,197, עם היצע במחזור של 145.57K AMBRX. ב‑24 השעות האחרונות, AMBRX סחר בין $ 1.009 (נמוך) ל $ 2.46 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 10.38, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.995085.

ביצועים לטווח קצר, AMBRX נע ב -- בשעה האחרונה ו -50.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Amber xStock (AMBRX) מידע שוק

שווי שוק $ 147.20K$ 147.20K $ 147.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 245.20K$ 245.20K $ 245.20K אספקת מחזור 145.57K 145.57K 145.57K אספקה כוללת 242,493.85775593 242,493.85775593 242,493.85775593

שווי השוק הנוכחי של Amber xStock הוא $ 147.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMBRX הוא 145.57K, עם היצע כולל של 242493.85775593. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 245.20K.