Alux Jownes סֵמֶל

Alux Jownes מחיר (JOWNES)

לא רשום

1 JOWNES ל USDמחיר חי:

--
----
-4.90%1D
USD
Alux Jownes (JOWNES) טבלת מחירים חיה
Alux Jownes (JOWNES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00984014
$ 0.00984014$ 0.00984014

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

-4.94%

-3.08%

-3.08%

Alux Jownes (JOWNES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JOWNES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JOWNESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00984014, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JOWNES השתנה ב +0.67% במהלך השעה האחרונה, -4.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alux Jownes (JOWNES) מידע שוק

$ 10.79K
$ 10.79K$ 10.79K

--
----

$ 10.79K
$ 10.79K$ 10.79K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Alux Jownes הוא $ 10.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JOWNES הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.79K.

Alux Jownes (JOWNES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Alux Jownesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlux Jownes ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlux Jownes ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Alux Jownesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.94%
30 ימים$ 0-4.79%
60 ימים$ 0+20.35%
90 ימים$ 0--

מה זהAlux Jownes (JOWNES)

alux jownes frum enfo wurs iz here tu spat u da truth abt avarythang wather itz chamicals thut maek frogs guy or pezza gute nd te dep state.

Alux Jownes (JOWNES) משאב

האתר הרשמי

Alux Jownesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Alux Jownes (JOWNES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Alux Jownes (JOWNES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Alux Jownes.

בדוק את Alux Jownes תחזית המחיר עכשיו‏!

JOWNES למטבעות מקומיים

Alux Jownes (JOWNES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Alux Jownes (JOWNES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JOWNES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Alux Jownes (JOWNES)

כמה שווה Alux Jownes (JOWNES) היום?
החי JOWNESהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JOWNES ל USD?
המחיר הנוכחי של JOWNES ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Alux Jownes?
שווי השוק של JOWNES הוא $ 10.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JOWNES?
ההיצע במחזור של JOWNES הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JOWNES?
‏‏JOWNES השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00984014 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JOWNES?
JOWNES ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של JOWNES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JOWNES הוא -- USD.
האם JOWNES יעלה השנה?
JOWNES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JOWNES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Alux Jownes (JOWNES) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

