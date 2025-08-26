Aluna (ALN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.66% שינוי מחיר (1D) +1.63% שינוי מחיר (7D) +6.98% שינוי מחיר (7D) +6.98%

Aluna (ALN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ALN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.84, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALN השתנה ב -0.66% במהלך השעה האחרונה, +1.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aluna (ALN) מידע שוק

שווי שוק $ 21.63K$ 21.63K $ 21.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.88K$ 60.88K $ 60.88K אספקת מחזור 35.46M 35.46M 35.46M אספקה כוללת 99,788,845.81456208 99,788,845.81456208 99,788,845.81456208

שווי השוק הנוכחי של Aluna הוא $ 21.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALN הוא 35.46M, עם היצע כולל של 99788845.81456208. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.88K.