Altura Vault Tokens מחיר היום

מחיר Altura Vault Tokens (AVLT) בזמן אמת היום הוא $ 0.316767, עם שינוי של 0.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AVLT ל USD הוא $ 0.316767 לכל AVLT.

Altura Vault Tokens כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,387,625, עם היצע במחזור של 29.64M AVLT. ב‑24 השעות האחרונות, AVLT סחר בין $ 0.309183 (נמוך) ל $ 0.328294 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.098, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.08379.

ביצועים לטווח קצר, AVLT נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -17.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.71K.

Altura Vault Tokens (AVLT) מידע שוק

שווי שוק $ 9.39M$ 9.39M $ 9.39M נפח (24 שעות) $ 1.71K$ 1.71K $ 1.71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.39M$ 9.39M $ 9.39M אספקת מחזור 29.64M 29.64M 29.64M אספקה כוללת 29,636,844.51593 29,636,844.51593 29,636,844.51593

שווי השוק הנוכחי של Altura Vault Tokens הוא $ 9.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.71K. ההיצע במחזור של AVLT הוא 29.64M, עם היצע כולל של 29636844.51593. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.39M.