AltSeason Coin מחיר היום

מחיר AltSeason Coin (ALTSEASON) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000194, עם שינוי של 3.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALTSEASON ל USD הוא $ 0.0000194 לכל ALTSEASON.

AltSeason Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,369.19, עם היצע במחזור של 998.54M ALTSEASON. ב‑24 השעות האחרונות, ALTSEASON סחר בין $ 0.00001816 (נמוך) ל $ 0.00002005 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00108448, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000956.

ביצועים לטווח קצר, ALTSEASON נע ב -- בשעה האחרונה ו -19.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AltSeason Coin (ALTSEASON) מידע שוק

שווי שוק $ 19.37K$ 19.37K $ 19.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.37K$ 19.37K $ 19.37K אספקת מחזור 998.54M 998.54M 998.54M אספקה כוללת 998,538,107.844775 998,538,107.844775 998,538,107.844775

שווי השוק הנוכחי של AltSeason Coin הוא $ 19.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALTSEASON הוא 998.54M, עם היצע כולל של 998538107.844775. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.37K.