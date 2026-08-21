ALTSEASON מחיר היום

מחיר ALTSEASON (ALTSZN) בזמן אמת היום הוא $ 0.0030956, עם שינוי של 31.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALTSZN ל USD הוא $ 0.0030956 לכל ALTSZN.

ALTSEASON כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,095,466, עם היצע במחזור של 999.96M ALTSZN. ב‑24 השעות האחרונות, ALTSZN סחר בין $ 0.00235154 (נמוך) ל $ 0.0035587 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00904484, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00181343.

ביצועים לטווח קצר, ALTSZN נע ב -1.59% בשעה האחרונה ו +51.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.88M.

ALTSEASON (ALTSZN) מידע שוק

שווי שוק $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M נפח (24 שעות) $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,956,107.051575 999,956,107.051575 999,956,107.051575

שווי השוק הנוכחי של ALTSEASON הוא $ 3.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.88M. ההיצע במחזור של ALTSZN הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999956107.051575. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.10M.