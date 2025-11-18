Altman מחיר היום

מחיר Altman (ALTMAN) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALTMAN ל USD הוא -- לכל ALTMAN.

Altman כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,907.67, עם היצע במחזור של 998.57M ALTMAN. ב‑24 השעות האחרונות, ALTMAN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALTMAN נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Altman (ALTMAN) מידע שוק

שווי שוק $ 7.91K$ 7.91K $ 7.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.91K$ 7.91K $ 7.91K אספקת מחזור 998.57M 998.57M 998.57M אספקה כוללת 998,567,831.893889 998,567,831.893889 998,567,831.893889

שווי השוק הנוכחי של Altman הוא $ 7.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALTMAN הוא 998.57M, עם היצע כולל של 998567831.893889. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.91K.