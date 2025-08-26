AlphaScan AI (ASCN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.206604$ 0.206604 $ 0.206604 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00153822$ 0.00153822 $ 0.00153822 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +8.74% שינוי מחיר (7D) +8.74%

AlphaScan AI (ASCN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00392595. במהלך 24 השעות האחרונות, ASCN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASCNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.206604, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00153822.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASCN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AlphaScan AI (ASCN) מידע שוק

שווי שוק $ 192.49K$ 192.49K $ 192.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 196.30K$ 196.30K $ 196.30K אספקת מחזור 49.03M 49.03M 49.03M אספקה כוללת 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AlphaScan AI הוא $ 192.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASCN הוא 49.03M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 196.30K.