AlphaScan AI מחיר (ASCN)
--
--
+8.74%
+8.74%
AlphaScan AI (ASCN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00392595. במהלך 24 השעות האחרונות, ASCN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASCNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.206604, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00153822.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASCN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של AlphaScan AI הוא $ 192.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASCN הוא 49.03M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 196.30K.
במהלך היום, השינוי במחיר של AlphaScan AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlphaScan AI ל USDהיה . $ +0.0010611674.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlphaScan AI ל USDהיה $ +0.0036564484.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AlphaScan AIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ +0.0010611674
|+27.03%
|60 ימים
|$ +0.0036564484
|+93.14%
|90 ימים
|$ 0
|--
What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features. What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform.
