alpha humans (CUMS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.13% שינוי מחיר (1D) -5.47% שינוי מחיר (7D) +15.29% שינוי מחיר (7D) +15.29%

alpha humans (CUMS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CUMS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUMSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUMS השתנה ב -1.13% במהלך השעה האחרונה, -5.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

alpha humans (CUMS) מידע שוק

שווי שוק $ 9.99K$ 9.99K $ 9.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.99K$ 9.99K $ 9.99K אספקת מחזור 998.52M 998.52M 998.52M אספקה כוללת 998,515,766.657853 998,515,766.657853 998,515,766.657853

שווי השוק הנוכחי של alpha humans הוא $ 9.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUMS הוא 998.52M, עם היצע כולל של 998515766.657853. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.99K.