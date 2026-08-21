Alpha Bulgaria Warrants מחיר היום

מחיר Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) בזמן אמת היום הוא $ 3.2, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALFW ל USD הוא $ 3.2 לכל ALFW.

Alpha Bulgaria Warrants כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 114,330,001, עם היצע במחזור של 35.71M ALFW. ב‑24 השעות האחרונות, ALFW סחר בין $ 3.2 (נמוך) ל $ 3.2 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.2, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3.2.

ביצועים לטווח קצר, ALFW נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) מידע שוק

שווי שוק $ 114.33M$ 114.33M $ 114.33M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 114.33M$ 114.33M $ 114.33M אספקת מחזור 35.71M 35.71M 35.71M אספקה כוללת 35,714,286.0 35,714,286.0 35,714,286.0

שווי השוק הנוכחי של Alpha Bulgaria Warrants הוא $ 114.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ALFW הוא 35.71M, עם היצע כולל של 35714286.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.33M.