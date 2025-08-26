עוד על AMKT

Alongside Crypto Market Index סֵמֶל

Alongside Crypto Market Index מחיר (AMKT)

לא רשום

1 AMKT ל USDמחיר חי:

$324.37
$324.37$324.37
-1.30%1D
mexc
USD
Alongside Crypto Market Index (AMKT) טבלת מחירים חיה
Alongside Crypto Market Index (AMKT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 317.52
$ 317.52$ 317.52
24 שעות נמוך
$ 336.0
$ 336.0$ 336.0
גבוה 24 שעות

$ 317.52
$ 317.52$ 317.52

$ 336.0
$ 336.0$ 336.0

$ 363.08
$ 363.08$ 363.08

$ 66.74
$ 66.74$ 66.74

-0.47%

-1.36%

-6.31%

-6.31%

Alongside Crypto Market Index (AMKT) המחיר בזמן אמת של הוא $324.37. במהלך 24 השעות האחרונות, AMKT נסחר בטווח שבין שפל של $ 317.52 לבין שיא של $ 336.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMKTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 363.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 66.74.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMKT השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -1.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.31% ב-7 הימים האחרונים.

Alongside Crypto Market Index (AMKT) מידע שוק

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

3.30K
3.30K 3.30K

3,297.580830720093
3,297.580830720093 3,297.580830720093

שווי השוק הנוכחי של Alongside Crypto Market Index הוא $ 1.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMKT הוא 3.30K, עם היצע כולל של 3297.580830720093. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.07M.

Alongside Crypto Market Index (AMKT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Alongside Crypto Market Indexל USDהיה $ -4.4731934367581.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlongside Crypto Market Index ל USDהיה . $ +17.8795338960.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlongside Crypto Market Index ל USDהיה $ +83.7468521470.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Alongside Crypto Market Indexל USDהיה $ +7.2297519350299.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -4.4731934367581-1.36%
30 ימים$ +17.8795338960+5.51%
60 ימים$ +83.7468521470+25.82%
90 ימים$ +7.2297519350299+2.28%

מה זהAlongside Crypto Market Index (AMKT)

AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Alongside Crypto Market Index (AMKT) משאב

האתר הרשמי

Alongside Crypto Market Indexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Alongside Crypto Market Index (AMKT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Alongside Crypto Market Index (AMKT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Alongside Crypto Market Index.

בדוק את Alongside Crypto Market Index תחזית המחיר עכשיו‏!

AMKT למטבעות מקומיים

Alongside Crypto Market Index (AMKT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Alongside Crypto Market Index (AMKT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AMKT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Alongside Crypto Market Index (AMKT)

כמה שווה Alongside Crypto Market Index (AMKT) היום?
החי AMKTהמחיר ב USD הוא 324.37 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AMKT ל USD?
המחיר הנוכחי של AMKT ל USD הוא $ 324.37. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Alongside Crypto Market Index?
שווי השוק של AMKT הוא $ 1.07M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AMKT?
ההיצע במחזור של AMKT הוא 3.30K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AMKT?
‏‏AMKT השיג מחיר שיא (ATH) של 363.08 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AMKT?
AMKT ‏‏רשם מחירATL של 66.74 USD.
מהו נפח המסחר של AMKT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AMKT הוא -- USD.
האם AMKT יעלה השנה?
AMKT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AMKT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Alongside Crypto Market Index (AMKT) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.