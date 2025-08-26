Alongside Crypto Market Index (AMKT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 317.52 $ 317.52 $ 317.52 24 שעות נמוך $ 336.0 $ 336.0 $ 336.0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 317.52$ 317.52 $ 317.52 גבוה 24 שעות $ 336.0$ 336.0 $ 336.0 שיא כל הזמנים $ 363.08$ 363.08 $ 363.08 המחיר הנמוך ביותר $ 66.74$ 66.74 $ 66.74 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.47% שינוי מחיר (1D) -1.36% שינוי מחיר (7D) -6.31% שינוי מחיר (7D) -6.31%

Alongside Crypto Market Index (AMKT) המחיר בזמן אמת של הוא $324.37. במהלך 24 השעות האחרונות, AMKT נסחר בטווח שבין שפל של $ 317.52 לבין שיא של $ 336.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMKTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 363.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 66.74.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMKT השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -1.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alongside Crypto Market Index (AMKT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M אספקת מחזור 3.30K 3.30K 3.30K אספקה כוללת 3,297.580830720093 3,297.580830720093 3,297.580830720093

שווי השוק הנוכחי של Alongside Crypto Market Index הוא $ 1.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMKT הוא 3.30K, עם היצע כולל של 3297.580830720093. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.07M.