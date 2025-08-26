Alman (ALMAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00481421$ 0.00481421 $ 0.00481421 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.99% שינוי מחיר (7D) +10.14% שינוי מחיר (7D) +10.14%

Alman (ALMAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ALMAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALMANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00481421, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALMAN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alman (ALMAN) מידע שוק

שווי שוק $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K אספקת מחזור 999.39M 999.39M 999.39M אספקה כוללת 999,389,288.74167 999,389,288.74167 999,389,288.74167

שווי השוק הנוכחי של Alman הוא $ 11.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALMAN הוא 999.39M, עם היצע כולל של 999389288.74167. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.38K.