Alliance Fan Token (ALL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02832849 גבוה 24 שעות $ 0.02971349 שיא כל הזמנים $ 7.62 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02526296 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -4.20% שינוי מחיר (7D) -4.62%

Alliance Fan Token (ALL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02836274. במהלך 24 השעות האחרונות, ALL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02832849 לבין שיא של $ 0.02971349, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02526296.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALL השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -4.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alliance Fan Token (ALL) מידע שוק

שווי שוק $ 69.75K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.81K אספקת מחזור 2.46M אספקה כוללת 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Alliance Fan Token הוא $ 69.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALL הוא 2.46M, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.81K.