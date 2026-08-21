AllDomains Name Service מחיר היום

מחיר AllDomains Name Service (ADNS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ADNS ל USD הוא $ 0 לכל ADNS.

AllDomains Name Service כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 99,137, עם היצע במחזור של 5.00B ADNS. ב‑24 השעות האחרונות, ADNS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ADNS נע ב -0.23% בשעה האחרונה ו -5.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AllDomains Name Service (ADNS) מידע שוק

שווי שוק $ 99.14K$ 99.14K $ 99.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 99.14K$ 99.14K $ 99.14K אספקת מחזור 5.00B 5.00B 5.00B אספקה כוללת 4,999,506,359.324241 4,999,506,359.324241 4,999,506,359.324241

שווי השוק הנוכחי של AllDomains Name Service הוא $ 99.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ADNS הוא 5.00B, עם היצע כולל של 4999506359.324241. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.14K.