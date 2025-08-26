AllDomains (ALL) מידע על מחיר (USD)

AllDomains (ALL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ALL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01849813, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALL השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -8.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AllDomains (ALL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של AllDomains הוא $ 124.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALL הוא 192.06M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 647.03K.