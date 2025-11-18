all you had to do was מחיר היום

מחיר all you had to do was (NOTHING) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000751, עם שינוי של 3.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOTHING ל USD הוא $ 0.00000751 לכל NOTHING.

all you had to do was כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,503.16, עם היצע במחזור של 998.88M NOTHING. ב‑24 השעות האחרונות, NOTHING סחר בין $ 0.00000711 (נמוך) ל $ 0.00000778 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0011783, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000711.

ביצועים לטווח קצר, NOTHING נע ב +1.57% בשעה האחרונה ו -19.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

all you had to do was (NOTHING) מידע שוק

שווי שוק $ 7.50K$ 7.50K $ 7.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.50K$ 7.50K $ 7.50K אספקת מחזור 998.88M 998.88M 998.88M אספקה כוללת 998,881,713.225426 998,881,713.225426 998,881,713.225426

שווי השוק הנוכחי של all you had to do was הוא $ 7.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOTHING הוא 998.88M, עם היצע כולל של 998881713.225426. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.50K.