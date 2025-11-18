All The Money מחיר היום

מחיר All The Money (ATM) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ATM ל USD הוא -- לכל ATM.

All The Money כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,321,462, עם היצע במחזור של 91.00B ATM. ב‑24 השעות האחרונות, ATM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ATM נע ב +1.52% בשעה האחרונה ו -5.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

All The Money (ATM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M אספקת מחזור 91.00B 91.00B 91.00B אספקה כוללת 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0

