All Street Bets מחיר היום

מחיר All Street Bets (BETS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BETS ל USD הוא $ 0 לכל BETS.

All Street Bets כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,861, עם היצע במחזור של 10.00B BETS. ב‑24 השעות האחרונות, BETS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0027772, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BETS נע ב -0.68% בשעה האחרונה ו +22.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

All Street Bets (BETS) מידע שוק

שווי שוק $ 46.86K$ 46.86K $ 46.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.86K$ 46.86K $ 46.86K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של All Street Bets הוא $ 46.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BETS הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.86K.