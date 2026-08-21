All Roads Lead To Rome מחיר היום

מחיר All Roads Lead To Rome (ROME) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROME ל USD הוא $ 0 לכל ROME.

All Roads Lead To Rome כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 47,492, עם היצע במחזור של 999.55M ROME. ב‑24 השעות האחרונות, ROME סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00350761, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROME נע ב +0.78% בשעה האחרונה ו +8.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

All Roads Lead To Rome (ROME) מידע שוק

שווי שוק $ 47.49K$ 47.49K $ 47.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.49K$ 47.49K $ 47.49K אספקת מחזור 999.55M 999.55M 999.55M אספקה כוללת 999,547,247.490039 999,547,247.490039 999,547,247.490039

שווי השוק הנוכחי של All Roads Lead To Rome הוא $ 47.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROME הוא 999.55M, עם היצע כולל של 999547247.490039. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.49K.