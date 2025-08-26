ALINA AI (ALINAINTEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00194795$ 0.00194795 $ 0.00194795 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.21% שינוי מחיר (1D) -3.97% שינוי מחיר (7D) -2.97% שינוי מחיר (7D) -2.97%

ALINA AI (ALINAINTEL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ALINAINTEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALINAINTELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00194795, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALINAINTEL השתנה ב +1.21% במהלך השעה האחרונה, -3.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ALINA AI (ALINAINTEL) מידע שוק

שווי שוק $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K אספקת מחזור 998.69M 998.69M 998.69M אספקה כוללת 998,691,990.459426 998,691,990.459426 998,691,990.459426

שווי השוק הנוכחי של ALINA AI הוא $ 15.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALINAINTEL הוא 998.69M, עם היצע כולל של 998691990.459426. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.18K.