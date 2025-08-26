עוד על ALINAINTEL

ALINA AI סֵמֶל

ALINA AI מחיר (ALINAINTEL)

לא רשום

1 ALINAINTEL ל USDמחיר חי:

--
----
-3.90%1D
USD
ALINA AI (ALINAINTEL) טבלת מחירים חיה
ALINA AI (ALINAINTEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194795
$ 0.00194795$ 0.00194795

$ 0
$ 0$ 0

+1.21%

-3.97%

-2.97%

-2.97%

ALINA AI (ALINAINTEL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ALINAINTEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALINAINTELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00194795, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALINAINTEL השתנה ב +1.21% במהלך השעה האחרונה, -3.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ALINA AI (ALINAINTEL) מידע שוק

$ 15.18K
$ 15.18K$ 15.18K

--
----

$ 15.18K
$ 15.18K$ 15.18K

998.69M
998.69M 998.69M

998,691,990.459426
998,691,990.459426 998,691,990.459426

שווי השוק הנוכחי של ALINA AI הוא $ 15.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALINAINTEL הוא 998.69M, עם היצע כולל של 998691990.459426. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.18K.

ALINA AI (ALINAINTEL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ALINA AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלALINA AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלALINA AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ALINA AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.97%
30 ימים$ 0-3.88%
60 ימים$ 0+33.90%
90 ימים$ 0--

מה זהALINA AI (ALINAINTEL)

ALINA (Algorithmic Learning and Integrated Network Analytics) represents a quantum leap in market intelligence technology, designed to revolutionize how traders interact with and understand cryptocurrency markets. Operating as your 24/7 crypto insider, ALINA processes and analyzes thousands of signals per minute, helping predict trends before they go mainstream. By bridging the gap between blockchain transparency and market-moving information, ALINA transforms raw data into actionable intelligence, enabling traders to stay ahead of market movements and capitalize on opportunities before they become obvious to the masses.

ALINA AI (ALINAINTEL) משאב

האתר הרשמי

ALINA AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ALINA AI (ALINAINTEL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ALINA AI (ALINAINTEL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ALINA AI.

בדוק את ALINA AI תחזית המחיר עכשיו‏!

ALINAINTEL למטבעות מקומיים

ALINA AI (ALINAINTEL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ALINA AI (ALINAINTEL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALINAINTEL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ALINA AI (ALINAINTEL)

כמה שווה ALINA AI (ALINAINTEL) היום?
החי ALINAINTELהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ALINAINTEL ל USD?
המחיר הנוכחי של ALINAINTEL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ALINA AI?
שווי השוק של ALINAINTEL הוא $ 15.18K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ALINAINTEL?
ההיצע במחזור של ALINAINTEL הוא 998.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ALINAINTEL?
‏‏ALINAINTEL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00194795 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ALINAINTEL?
ALINAINTEL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ALINAINTEL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ALINAINTEL הוא -- USD.
האם ALINAINTEL יעלה השנה?
ALINAINTEL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ALINAINTEL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
