Aliens are real מחיר היום

מחיר Aliens are real (ALIENS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALIENS ל USD הוא $ 0 לכל ALIENS.

Aliens are real כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 334,691, עם היצע במחזור של 995.34M ALIENS. ב‑24 השעות האחרונות, ALIENS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALIENS נע ב -1.26% בשעה האחרונה ו +18.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 38.31K.

Aliens are real (ALIENS) מידע שוק

שווי שוק $ 334.69K$ 334.69K $ 334.69K נפח (24 שעות) $ 38.31K$ 38.31K $ 38.31K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 334.69K$ 334.69K $ 334.69K אספקת מחזור 995.34M 995.34M 995.34M אספקה כוללת 995,342,817.817917 995,342,817.817917 995,342,817.817917

שווי השוק הנוכחי של Aliens are real הוא $ 334.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 38.31K. ההיצע במחזור של ALIENS הוא 995.34M, עם היצע כולל של 995342817.817917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 334.69K.