alexanderelorenzo מחיר היום

מחיר alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00030319, עם שינוי של 4.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALEXANDERELORENZO ל USD הוא $ 0.00030319 לכל ALEXANDERELORENZO.

alexanderelorenzo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 160,217, עם היצע במחזור של 528.44M ALEXANDERELORENZO. ב‑24 השעות האחרונות, ALEXANDERELORENZO סחר בין $ 0.00030071 (נמוך) ל $ 0.0003447 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00507459, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00030071.

ביצועים לטווח קצר, ALEXANDERELORENZO נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -26.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) מידע שוק

שווי שוק $ 160.22K$ 160.22K $ 160.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 303.19K$ 303.19K $ 303.19K אספקת מחזור 528.44M 528.44M 528.44M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

