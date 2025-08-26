Aletheia (ALETHEIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00008718 גבוה 24 שעות $ 0.00009519 שיא כל הזמנים $ 0.00372867 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000491 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.30% שינוי מחיר (7D) +4.42%

Aletheia (ALETHEIA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00008781. במהלך 24 השעות האחרונות, ALETHEIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00008718 לבין שיא של $ 0.00009519, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALETHEIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00372867, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000491.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALETHEIA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aletheia (ALETHEIA) מידע שוק

שווי שוק $ 87.78K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.78K אספקת מחזור 999.74M אספקה כוללת 999,735,659.582223

שווי השוק הנוכחי של Aletheia הוא $ 87.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALETHEIA הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999735659.582223. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.78K.