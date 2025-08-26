Aletheia מחיר (ALETHEIA)
Aletheia (ALETHEIA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00008781. במהלך 24 השעות האחרונות, ALETHEIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00008718 לבין שיא של $ 0.00009519, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALETHEIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00372867, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000491.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALETHEIA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Aletheia הוא $ 87.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALETHEIA הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999735659.582223. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.78K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Aletheiaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAletheia ל USDהיה . $ -0.0000100988.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAletheia ל USDהיה $ +0.0000020272.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aletheiaל USDהיה $ -0.00003342409265556455.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-7.30%
|30 ימים
|$ -0.0000100988
|-11.50%
|60 ימים
|$ +0.0000020272
|+2.31%
|90 ימים
|$ -0.00003342409265556455
|-27.56%
Aletheia is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by an AI-driven narrative created by AIHegemonyMemes and amplified by Truth Terminal, an autonomous AI agent with its own crypto wallet and social media presence. Set against a backdrop of AI-fueled storytelling, Aletheia symbolizes themes of truth, cosmic wisdom, and the unexpected outcomes of AI interactions. With no direct utility at present, Aletheia serves as a cultural token within this unique narrative ecosystem, where community members engage in philosophical and existential themes through AI-generated content. The project’s unique approach intertwines cryptocurrency with storytelling, inviting participants to join a growing community intrigued by the symbolic potential of Aletheia.
