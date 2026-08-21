Albemarle Meme Token מחיר היום

מחיר Albemarle Meme Token (ALBEMARLE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALBEMARLE ל USD הוא $ 0 לכל ALBEMARLE.

Albemarle Meme Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,270.2, עם היצע במחזור של 100.00M ALBEMARLE. ב‑24 השעות האחרונות, ALBEMARLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.115158, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALBEMARLE נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +17.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.96.

Albemarle Meme Token (ALBEMARLE) מידע שוק

שווי שוק $ 11.27K$ 11.27K $ 11.27K נפח (24 שעות) $ 15.96$ 15.96 $ 15.96 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.27K$ 11.27K $ 11.27K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 99,997,004.0 99,997,004.0 99,997,004.0

שווי השוק הנוכחי של Albemarle Meme Token הוא $ 11.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.96. ההיצע במחזור של ALBEMARLE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99997004.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.27K.