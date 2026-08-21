Albemarle City מחיר היום

מחיר Albemarle City (ALBEMARLE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALBEMARLE ל USD הוא $ 0 לכל ALBEMARLE.

Albemarle City כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 166,952, עם היצע במחזור של 999.99M ALBEMARLE. ב‑24 השעות האחרונות, ALBEMARLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALBEMARLE נע ב +0.48% בשעה האחרונה ו -4.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.11K.

Albemarle City (ALBEMARLE) מידע שוק

שווי שוק $ 166.95K$ 166.95K $ 166.95K נפח (24 שעות) $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 166.95K$ 166.95K $ 166.95K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,986,329.608954 999,986,329.608954 999,986,329.608954

שווי השוק הנוכחי של Albemarle City הוא $ 166.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.11K. ההיצע במחזור של ALBEMARLE הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999986329.608954. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 166.95K.