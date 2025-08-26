Alaska Gold Rush (CARAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03147683$ 0.03147683 $ 0.03147683 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.36% שינוי מחיר (1D) -1.45% שינוי מחיר (7D) -2.40% שינוי מחיר (7D) -2.40%

Alaska Gold Rush (CARAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CARAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CARATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03147683, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CARAT השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -1.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alaska Gold Rush (CARAT) מידע שוק

שווי שוק $ 474.66K$ 474.66K $ 474.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 487.19K$ 487.19K $ 487.19K אספקת מחזור 886.95M 886.95M 886.95M אספקה כוללת 910,362,230.8120544 910,362,230.8120544 910,362,230.8120544

שווי השוק הנוכחי של Alaska Gold Rush הוא $ 474.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CARAT הוא 886.95M, עם היצע כולל של 910362230.8120544. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 487.19K.