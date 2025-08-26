Alanyaspor Fan Token (ALA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04245547 $ 0.04245547 $ 0.04245547 24 שעות נמוך $ 0.0458233 $ 0.0458233 $ 0.0458233 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04245547$ 0.04245547 $ 0.04245547 גבוה 24 שעות $ 0.0458233$ 0.0458233 $ 0.0458233 שיא כל הזמנים $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02911178$ 0.02911178 $ 0.02911178 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) -1.96% שינוי מחיר (7D) +1.35% שינוי מחיר (7D) +1.35%

Alanyaspor Fan Token (ALA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04258445. במהלך 24 השעות האחרונות, ALA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04245547 לבין שיא של $ 0.0458233, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02911178.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALA השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -1.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alanyaspor Fan Token (ALA) מידע שוק

שווי שוק $ 80.90K$ 80.90K $ 80.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 127.75K$ 127.75K $ 127.75K אספקת מחזור 1.90M 1.90M 1.90M אספקה כוללת 3,000,000.0 3,000,000.0 3,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Alanyaspor Fan Token הוא $ 80.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALA הוא 1.90M, עם היצע כולל של 3000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 127.75K.