Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares מחיר היום

מחיר Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) בזמן אמת היום הוא $ 0.618015, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WMKT ל USD הוא $ 0.618015 לכל WMKT.

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 267,034, עם היצע במחזור של 432.08K WMKT. ב‑24 השעות האחרונות, WMKT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.36, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.610857.

ביצועים לטווח קצר, WMKT נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 24.72.

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) מידע שוק

שווי שוק $ 267.03K$ 267.03K $ 267.03K נפח (24 שעות) $ 24.72$ 24.72 $ 24.72 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 267.03K$ 267.03K $ 267.03K אספקת מחזור 432.08K 432.08K 432.08K אספקה כוללת 432,084.0 432,084.0 432,084.0

שווי השוק הנוכחי של Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares הוא $ 267.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.72. ההיצע במחזור של WMKT הוא 432.08K, עם היצע כולל של 432084.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 267.03K.