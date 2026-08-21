Aktionariat Switzerlend AG Shares מחיר היום

מחיר Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS) בזמן אמת היום הוא $ 81.93, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LENDS ל USD הוא $ 81.93 לכל LENDS.

Aktionariat Switzerlend AG Shares כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,234,874, עם היצע במחזור של 27.28K LENDS. ב‑24 השעות האחרונות, LENDS סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 86.92, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 81.88.

ביצועים לטווח קצר, LENDS נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 81.93.

Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS) מידע שוק

שווי שוק $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M נפח (24 שעות) $ 81.93$ 81.93 $ 81.93 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M אספקת מחזור 27.28K 27.28K 27.28K אספקה כוללת 27,277.0 27,277.0 27,277.0

שווי השוק הנוכחי של Aktionariat Switzerlend AG Shares הוא $ 2.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 81.93. ההיצע במחזור של LENDS הוא 27.28K, עם היצע כולל של 27277.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.23M.