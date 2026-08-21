Akita Inu מחיר היום

מחיר Akita Inu (AKT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AKT ל USD הוא $ 0 לכל AKT.

Akita Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,791, עם היצע במחזור של 720.67M AKT. ב‑24 השעות האחרונות, AKT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AKT נע ב +0.48% בשעה האחרונה ו +17.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Akita Inu (AKT) מידע שוק

שווי שוק $ 25.79K$ 25.79K $ 25.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.79K$ 25.79K $ 25.79K אספקת מחזור 720.67M 720.67M 720.67M אספקה כוללת 720,668,884.0 720,668,884.0 720,668,884.0

שווי השוק הנוכחי של Akita Inu הוא $ 25.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AKT הוא 720.67M, עם היצע כולל של 720668884.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.79K.