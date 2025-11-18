AKIRA LABS מחיר היום

מחיר AKIRA LABS (AKIRA) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 10.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AKIRA ל USD הוא -- לכל AKIRA.

AKIRA LABS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,762.41, עם היצע במחזור של 979.42M AKIRA. ב‑24 השעות האחרונות, AKIRA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AKIRA נע ב -1.20% בשעה האחרונה ו -16.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AKIRA LABS (AKIRA) מידע שוק

שווי שוק $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K אספקת מחזור 979.42M 979.42M 979.42M אספקה כוללת 980,608,221.086562 980,608,221.086562 980,608,221.086562

