Aki Network (AKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00188494 $ 0.00188494 $ 0.00188494 24 שעות נמוך $ 0.00226118 $ 0.00226118 $ 0.00226118 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00188494$ 0.00188494 $ 0.00188494 גבוה 24 שעות $ 0.00226118$ 0.00226118 $ 0.00226118 שיא כל הזמנים $ 0.065411$ 0.065411 $ 0.065411 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00175382$ 0.00175382 $ 0.00175382 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.78% שינוי מחיר (1D) -5.68% שינוי מחיר (7D) -22.48% שינוי מחיר (7D) -22.48%

Aki Network (AKI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0019059. במהלך 24 השעות האחרונות, AKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00188494 לבין שיא של $ 0.00226118, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.065411, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00175382.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AKI השתנה ב -0.78% במהלך השעה האחרונה, -5.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aki Network (AKI) מידע שוק

שווי שוק $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M אספקת מחזור 1.69B 1.69B 1.69B אספקה כוללת 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aki Network הוא $ 3.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AKI הוא 1.69B, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.81M.