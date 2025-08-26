עוד על AKI

Aki Network סֵמֶל

Aki Network מחיר (AKI)

1 AKI ל USDמחיר חי:

$0.00190603
$0.00190603$0.00190603
-5.60%1D
Aki Network (AKI) טבלת מחירים חיה
Aki Network (AKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00188494
$ 0.00188494$ 0.00188494
24 שעות נמוך
$ 0.00226118
$ 0.00226118$ 0.00226118
גבוה 24 שעות

$ 0.00188494
$ 0.00188494$ 0.00188494

$ 0.00226118
$ 0.00226118$ 0.00226118

$ 0.065411
$ 0.065411$ 0.065411

$ 0.00175382
$ 0.00175382$ 0.00175382

-0.78%

-5.68%

-22.48%

-22.48%

Aki Network (AKI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0019059. במהלך 24 השעות האחרונות, AKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00188494 לבין שיא של $ 0.00226118, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.065411, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00175382.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AKI השתנה ב -0.78% במהלך השעה האחרונה, -5.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aki Network (AKI) מידע שוק

$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

--
----

$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M

1.69B
1.69B 1.69B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aki Network הוא $ 3.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AKI הוא 1.69B, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.81M.

Aki Network (AKI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aki Networkל USDהיה $ -0.000114931858039714.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAki Network ל USDהיה . $ -0.0013468564.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAki Network ל USDהיה $ -0.0013977249.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aki Networkל USDהיה $ -0.00719947747345348.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000114931858039714-5.68%
30 ימים$ -0.0013468564-70.66%
60 ימים$ -0.0013977249-73.33%
90 ימים$ -0.00719947747345348-79.06%

מה זהAki Network (AKI)

Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aki Network (AKI) משאב

Aki Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aki Network (AKI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aki Network (AKI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aki Network.

בדוק את Aki Network תחזית המחיר עכשיו‏!

AKI למטבעות מקומיים

Aki Network (AKI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aki Network (AKI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AKI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aki Network (AKI)

כמה שווה Aki Network (AKI) היום?
החי AKIהמחיר ב USD הוא 0.0019059 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AKI ל USD?
המחיר הנוכחי של AKI ל USD הוא $ 0.0019059. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aki Network?
שווי השוק של AKI הוא $ 3.21M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AKI?
ההיצע במחזור של AKI הוא 1.69B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AKI?
‏‏AKI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.065411 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AKI?
AKI ‏‏רשם מחירATL של 0.00175382 USD.
מהו נפח המסחר של AKI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AKI הוא -- USD.
האם AKI יעלה השנה?
AKI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AKI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

