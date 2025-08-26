עוד על AKACHI

AKACHI מידע על מחיר

AKACHI מחיר (AKACHI)

1 AKACHI ל USDמחיר חי:

AKACHI (AKACHI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:06:05 (UTC+8)

AKACHI (AKACHI) מידע על מחיר (USD)

AKACHI (AKACHI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000866. במהלך 24 השעות האחרונות, AKACHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AKACHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00071657, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000635.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AKACHI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של AKACHI הוא $ 8.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AKACHI הוא 999.61M, עם היצע כולל של 999609756.427051. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.66K.

AKACHI (AKACHI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AKACHIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAKACHI ל USDהיה . $ +0.0000007859.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAKACHI ל USDהיה $ +0.0000017876.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AKACHIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000007859+9.08%
60 ימים$ +0.0000017876+20.64%
90 ימים$ 0--

מה זהAKACHI (AKACHI)

Akachi is a groundbreaking technology project redefining financial chart analysis. Upload an image of any cryptocurrency or stock market chart, and our advanced bot instantly processes it to deliver accurate technical analysis and actionable trade signals. Whether you're navigating crypto trends or stock market shifts, Akachi ensures fast, reliable insights at your fingertips. This is just the start—welcome to Akachi V1

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AKACHI (AKACHI)

כמה שווה AKACHI (AKACHI) היום?
החי AKACHIהמחיר ב USD הוא 0.00000866 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AKACHI ל USD?
המחיר הנוכחי של AKACHI ל USD הוא $ 0.00000866. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AKACHI?
שווי השוק של AKACHI הוא $ 8.66K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AKACHI?
ההיצע במחזור של AKACHI הוא 999.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AKACHI?
‏‏AKACHI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00071657 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AKACHI?
AKACHI ‏‏רשם מחירATL של 0.00000635 USD.
מהו נפח המסחר של AKACHI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AKACHI הוא -- USD.
האם AKACHI יעלה השנה?
AKACHI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AKACHI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:06:05 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.