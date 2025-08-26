AKACHI (AKACHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00071657$ 0.00071657 $ 0.00071657 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000635$ 0.00000635 $ 0.00000635 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +5.85% שינוי מחיר (7D) +5.85%

AKACHI (AKACHI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000866. במהלך 24 השעות האחרונות, AKACHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AKACHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00071657, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000635.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AKACHI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AKACHI (AKACHI) מידע שוק

שווי שוק $ 8.66K$ 8.66K $ 8.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.66K$ 8.66K $ 8.66K אספקת מחזור 999.61M 999.61M 999.61M אספקה כוללת 999,609,756.427051 999,609,756.427051 999,609,756.427051

שווי השוק הנוכחי של AKACHI הוא $ 8.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AKACHI הוא 999.61M, עם היצע כולל של 999609756.427051. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.66K.